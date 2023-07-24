أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني توفر 10 وظائف شاغرة للرجال والنساء الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، عن طريق التعاقد، وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 1445/1/13 حتى يوم الخميس 1445/1/16.

ودعت مديرية الدفاع المدني، الراغبين بالتقدم لها من خلال منظومة التوظيف الوطنية الموحدة (جدارات) على الرابط التالي www.jadarat.sa، موضحة أن الوظائف على النحو التالي: «أخصائي أمن معلومات مساعد» (المرتبة 7)، «أخصائي أمن معلومات مساعد» (المرتبة 7)، «مهندس ميكانيكي مساعد» (المرتبة 7)، وظيفتان بمسمى «باحث تخطيط مساعد» (المرتبة 6)، «أخصائي تغذية مساعد» (المرتبة 6)، «باحث قضايا مساعد» (المرتبة 6)، «باحث ميزانية مساعد» (المرتبة 6)، «مترجم لغة إنجليزية» (المرتبة 6)، «مساعد مراجع» (المرتبة 6)، مشيرة إلى أن جميع الوظائف مقرها الرياض.

ونوّهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن الفئات المستهدفة هم خريجو الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية، وأن الوظائف المعلنة تتطلب اختبار القدرة المعرفية، ويشترط قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج السعودية.

وأشارت المديرية إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية، كما أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، فيما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصة، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، في حين أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من «مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية».

وحول آلية التقديم، يتم الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، والتأكد من صحة البيانات، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض لتتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، وبعد ذلك الاختيار بين الوظائف المعلنة، ثم حفظ الطلب.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج «جدارة» من خلال «الأسئلة الأكثر شيوعًا»، والتعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة، وذلك قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح، كما أن مسؤولية البيانات التي تتم إضافتها من قبل المتقدم/المتقدمة على نموذج «جدارة» تقع عليهم حتى لو أدى عدم مصداقية البيانات قياسًا بأصول مستنداتها إلى استبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

ونبهت مديرية الدفاع المدني على كل متقدم/متقدمة قبل حفظ أي جزئية من مكونات «جدارة» مراجعتها والتأكد من صحتها، فيما ستعلن المديرية أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، مؤكدة ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية.