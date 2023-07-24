التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية موريشيوس سلطان اللويحان العنقري السكرتير العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي السفير سلمان الفارسي، وذلك في مقر الرابطة في موريشيوس.

وسلم السفير العنقري للسكرتير العام للرابطة، وثيقة انضمام السعودية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك الحوار، الذي تقرر بإجماع مجلس وزراء الرابطة خلال الاجتماع المنعقد في 24 نوفمبر بمدينة دكا عاصمة جمهورية بنغلاديش، وتوصية لجنة كبار المسؤولين التابعة للرابطة بالموافقة على الطلب المقدم من السعودية للانضمام للرابطة بصفة شريك حوار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه العمل والتنسيق المشترك بين السعودية والرابطة التي تضم 23 دولة، والتطلعات إلى تعزيز الشراكة الهادفة إلى دعم النمو المستدام والتنمية، وتطوير أواصر التعاون والحوار مع الدول الأعضاء في المحافل الدولية، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030.