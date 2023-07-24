أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس (الأحد)، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي «شعار ترابط دائم لأثر يبقى». ويهدف الاجتماع إلى توحيد صفوف المنظمات والهيئات بما يخدم الحركة الدولية وينعكس على العمل الإنساني.وحضر الاجتماع ممثلون عن جمعيات وطنية من أكثر 50 دولة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة العربية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وترأس الاجتماع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، الذي أوضح أن الاجتماع يأتي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية مهارات وإمكانات هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، إذ يمثل هذا الاجتماع حلقة من حلقات الوصل بين الجمعيات والمنظمات، واستعراض تجاربها الناجحة لتكون نموذجا يتم تنفيذه في بعض الدول.ولما للتكنولوجيا من أهمية بالغة في تسهيل وتعزيز العمل في المجال الإنساني، فقد تضمن جدول أعمال اليوم الأول من الاجتماع مناقشة محور «التحول الرقمي في العمل الإنساني»، بمشاركة عدد من الدول لتجاربها بالتحول الرقمي، كما شاركت المملكة تجاربها ببرنامج «المستجيب والمستشفى الافتراضي». كما افتتح العويسي معرض «لمسة إنسانية» المصاحب للاجتماع، والذي تشارك به العديد من الهيئات والجمعيات، إضافة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة واللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بعرض تجاربهم وشرح أعمالهم للزوار.