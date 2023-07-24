يأتي اختتام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نبض السعودية التطوعي السابع لأمراض وجراحات القلب في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، والذي شارك فيه 17 متطوعاً، وأجرى خلاله الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بداية البرنامج 34 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح، في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي شمل المستشفيات والمراكز الطبية، والمدارس والبرامج العلمية في الجامعات، والدورات التدريبية، والفعاليات الزراعية وغيرها من الأعمال الإنسانية، التي تنفذ في جميع المحافظات المحررة، التي تعيش اليوم نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن.وينظر الشعب اليمني إلى جهود المملكة بكثير من التقدير، خصوصاً أن هذه الأعمال الإنسانية والبرامج التنموية تأتي مع الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية، لكي تفي بمتطلباتها تجاه الشعب الذي كان سيعاني الويلات لولا المواقف السعودية، التي لم تنقطع بهدف تحقيق النماء والازدهار لجميع المحافظات، وتلبية أهم متطلبات المواطن اليمني.وما زالت المملكة وستبقى إلى جانب اليمن حكومة وشعباً إلى أن ينعم بالسلام والأمن والأمان، ويعود سعيداً كما كان وأفضل، متى تناست جميع المكونات خلافاتها، ووحّدت رؤاها، بهدف مستقبل ليمن يتسع للجميع.