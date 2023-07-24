كشف المتحدث باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني لـ«عكاظ»، أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر خلال فصل الصيف لهذا العام، خصوصاً مع بداية شهر أغسطس القادم، الذي يعد أعلى شهور الصيف حرارة.وتوقع القحطاني، أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل خلال هذا الشهر على معظم مناطق المملكة، إضافة إلى المصايف التي قد تكون درجات حرارتها في فترة الظهيرة مرتفعة نسبياً.وقال القحطاني: «المناطق الساحلية والداخلية ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً، لكن بالمعدلات المعتاد عليها أعلى عما هي عليه الآن».وبين، أن مناطق شرق المملكة هي أكثر المناطق حرارة، وتم تسجيل 51 درجة مئوية في الظل، وليس تحت أشعة الشمس، وهي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في الصيف حتى الآن في محافظة الأحساء.يذكر، أن المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي بين (48 - 50) مئوية على المنطقة الشرقية، و(46 - 48) مئوية على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض، والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة.