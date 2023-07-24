تعطلت البوابة الإلكترونية لموقع جامعة أم القرى، أمس (الأحد)، مع موعد إعلان المقبولين والمقبولات من خريجي الثانوية العامة في برامج البكالوريوس للعام الدراسي القادم.وفوجئ المتقدمون بظهور عبارة «عفوا حدث خطأ في الاتصال الرجاء المحاولة مرة أخرى» عند محاولتهم الدخول لتأكيد القبول النهائي بعد مرحلة الفرز الأولية.وأرجعت الجامعة، تعطل الموقع إلى ترقية بعض خدمات البنية التحتية لبوابة الخدمات الإلكترونية، ودعت إلى مراجعة الموقع في وقت لاحق.وحددت الجامعة الفترة من الأحد وحتى غد (الثلاثاء)، موعداً لتأكيد القبول النهائي للرغبات التي تم قبول المتقدمين عليها، مع استمرار مخاوف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من حدوث مشكلات تقنية جراء هذا التحديث.ولفت عدد منهم إلى أن الوقت غير مناسب لإجراء تحديثات أو إضافة خدمات إلكترونية جديدة تزامناً مع عملية قبول الطلاب والطالبات، مشيرين إلى إمكانية تأجيل التحديث إلى ما بعد انتهاء أعمال القبول وظهور أسماء المرشحين للقبول رسمياً.وكانت الجامعة أعلنت عن استقبال 81000 طلب على منصة القبول الموحد «تميُّز»، كما زار المنصة نحو 134000 زائر، وبلغت مدة تقديم الطلب على برامج البكالوريوس والدبلوم نحو 4 دقائق و6 ثوانٍ.