أعلنت جامعة نجران توفر وظائف عقود بنظام التعاون «رجال» للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها في «تخصص علم الدم والمناعة».

واشترطت الجامعة على المتقدم بأن يكون سعودي الجنسية وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، وإحضار معادلة الشهادة إذا كانت من جامعة خارجية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وتخصص الدكتوراه أو ما يعادلها في علم الدم والمناعة، وأن تكون شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول، إضافة إلى موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي أو الخاص للاستعانة بالخدمات لمدة فصل دراسي.

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في صورة مصدقة من شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وصور معتمدة من المعادلات حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك صورة لكلٍّ من الخبرات الأكاديمية والهوية الوطنية سارية التاريخ، على أن ترفع كامل المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني لكلية الطب medicine@nu.edu.sa بدءًا من غدٍ الإثنين 6 محرم حتى الخميس 9 محرم، مشيرةً إلى أنه سيتم استبعاد الطلبات الناقصة واعتبارها لاغية، كما لا تقبل المستندات مناولة.