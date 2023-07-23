انطلق صباح اليوم (الأحد) برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2023، الذي تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ويستمر لمده 3 أسابيع.

حيث تقدم «موهبة» عددًا من البرامج الإثرائية للطلاب الواعدين بالموهبة والإبداع، يتلقون خلالها معرفة وخبرات علمية متقدمة تتحدى قدراتهم وتنمي مهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.

وقال رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي إبراهيم الشمراني: «إن الهدف من البرنامج هو تنمية قدرات الطلاب من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات، إضافة إلى إثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار وتنمية المهارات الأساسية والمستقبلية».

وأضاف الشمراني: «يتكون البرنامج من عدد من الحقائب والوحدات العلمية وهي 10 وحدات منها (علم الفضاء، برمجية الحاسوب، طبيب المستقبل، والروبوت والاختراعات، وكن مبرمجا 2، وكن مبرمجا 1، وكن عالما للفيزياء والهندسة، وكن عالماً للأحياء والعلوم الطبية، والاحتمالات وتفسير البيانات)».

وأوضح الشمراني أن البرنامج يستهدف كذلك المهارات الحياتية في 4 حقائب: (التفكير الناقد وتحمل المسؤولية والسعي للتميز ومهارات الاتصال).

وختم الشمراني حديثه بأن البرنامج الإثرائي هو برنامج يعقد للطلاب الموهوبين الذين اجتازوا مقياس موهبة، ويقام البرنامج بالمدارس يوميا من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:15 ظهرا، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات بالبرنامج 200 طالب.