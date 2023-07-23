استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم اللواء الطبيب سعد بن صالح الغامدي، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه مديرًا لمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية. وهنأ أمير تبوك اللواء الغامدي، متمنيًا له التوفيق والسداد، منوهاً بما تلقاه الإدارة العامة للخدمات الصحية للقوات المسلحة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، ومتابعة وزير الدفاع، مؤكدا على دعم جميع أعمال مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية من قبل الإمارة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعماله.

وأعرب اللواء الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة، وعلى دعمه المستمر للخدمات الصحية بالمنطقة.