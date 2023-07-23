استحدثت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أخيراً، برامج خاصة لفئة الصم وضعاف السمع تحت مسمى «التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي للمعاقين سمعياً»، يتم تطبيقها في 5 كليات تقنية تتضمن كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، والكلية التقنية بالمدينة المنورة، والكلية التقنية ببريدة، والكلية التقنية بالدمام.

ووفقا لـ«التدريب التقني»، فقد تحركت المؤسسة بشكل موسع لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تتطلب طبيعة إعاقتهم برامج خاصة للالتحاق في التخصصات والبرامج التي تقدمها المؤسسة في جميع منشآتها التدريبية من كليات ومعاهد أسوةً بنظرائهم من أفراد المجتمع من غير ذوي الإعاقة.

وبلغ عدد المنشآت التدريبية التي التحق بها المتدربون والمتدربات من ذوي الإعاقة خلال عام 2022 نحو 99 منشأة تدريبية على مستوى المملكة، وبعدد 42 برنامجا تدريبيا، كما بلغ عدد المتدربين والمتدربات من ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم أكثر من 1059 متدربا ومتدربة بالمناطق كافة.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة عملت على استحداث وتهيئة برامج تدريب نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة تساعد في إكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في المجتمع والحصول على فرص وظيفية تتناسب وطبيعة إعاقتهم من بنين وبنات، مشيراً إلى تخصيص مكافأة مالية شهرية حسب نوع الإعاقة إضافة إلى المكافأة الشهرية التي تصرف لجميع المتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد.

وأضاف: المؤسسة تحرص دائماً على تنفيذ وتطوير البرامج التي تخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتهتم بإيجاد الفرص المناسبة لهم من خلال إلحاقهم في منشآتها التدريبية على مستوى المملكة أو الكليات العالمية التابعة لشركة كليات التميز أو من خلال ما تعقده من تشاركيات أو شراكات إستراتيجية مع الوزارات والهيئات والشركات العامة والخاصة.