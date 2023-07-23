برعاية النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أقام مجلس النيابة العامة الحفل السنوي الأول لجائزة التميز النيابي، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، والوكلاء المساعدين ورؤساء نيابات المناطق.وأكد المعجب أثناء حفل التكريم الذي أقيم بمنطقة تبوك، أن الجائزة تأتي لما حظيت به النيابة العامة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف لخلق بيئة عمل تنافسية، والارتقاء بأعمال النيابة العامة، لتحقيق الكفاءة العالية للإجراءات القضائية.واعتمد مجلس النيابة العامة هذا العام جائزة سنوية تحت مسمى «جائزة التميز النيابي»، يتم خلالها ترشيح المميزين من أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها في نيابات المناطق عبر إستراتيجية دقيقة تعتمد على قياس مؤشرات الإنجاز ومدى الالتزام الوظيفي والمهنية العالية.