أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين للمقابلات لشغل الوظائف التعليمية، يوم الثلاثاء 14 محرم 1445 الموافق 1 أغسطس 2023، مشيرة إلى أن التقديم سيبدأ بعد غد (الثلاثاء) 7 محرم الموافق 25 يوليو الساعة 9 صباحًا، ويستمر حتى الأحد القادم 12 محرم الموافق 30 يوليو الساعة 11 مساء.

وكانت الوزارة قد أعلنت فتح التقديم على 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للجنسين، للعام الدراسي 1445، في تخصصات (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، الإدارة) في 47 إدارة تعليم بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات».

ويمكن الاطلاع على الشروط والمتطلبات وآلية التقديم من خلال خبر «عكاظ» المنشور الخميس الماضي بتاريخ 20 يوليو تحت عنوان «التعليم: فتح التقديم على 11,551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445».