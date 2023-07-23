أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، في ضبطيتين متفرقتين، تهريب 520 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، (250 كيلوغرامًا في الأولى، و270 كيلوغرامًا في الأخرى)، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.