قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة سراة عبيدة، لتهريبهم 49.5 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر و31,800 قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزة المخالفين أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.