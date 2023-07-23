أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن السعودية تعد من أكثر الدول استقبالًا للزائرين (اللاجئين داخل المملكة)، وتتيح لهم فرصة العلاج والتعليم مجاناً، وتحرص على اندماجهم في المجتمع وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق المملكة، وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة.

وأعلن المركز أن نسبة الزائرين (اللاجئين داخل المملكة) وصلت إلى 5.5% من إجمالي عدد السكان السعوديين، كاشفًا أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة لهم بلغ 18,577,514,133 دولارًا، وذلك منذ عام 2011 حتى العام الحالي 2023، لثلاث جنسيات مستفيدة، هي: اليمن، سورية، الروهينغا.

وأوضح «سلمان للإغاثة» أن إجمالي المساعدات بحسب الجنسية المستفيدة كالتالي: اليمنيون 10,444,468,449 دولارًا، السوريون 5,879,144,198 دولارًا، الروهينغا 2,253,901,486 دولارًا، في حين أن إجمالي مبالغ المساعدات بحسب القطاع فهي كالتالي: الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات 7,439,737,181 دولارًا، التعليم 5,614,147,528 دولارًا، الصحة 5,523,629,424 دولارًا.