تستضيف هيئة الهلال الأحمر السعودي، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الاجتماع التشاوري الخامس للجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بدول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 من يوليو الجاري، تحت شعار «ترابط دائم لأثرٍ يبقى».وتهدف اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني إلى الريادة في نشر القانون الدولي الإنساني، وإنفاذه وتطبيق قواعده وطنياً وفق أفضل الممارسات الدولية والإسهام في تطوير القانون الدولي الإنساني، من خلال الدراسات والأبحاث الوطنية، وأن تكون اللجنة الدائمة مرجعاً وطنياً أول للاستشارة في مجال القانون الدولي الإنساني وصدارة اللجنة الدائمة قوائم الشراكات المحلية والدولية في مجال القانون الدولي الإنساني، وأن يكون القانون الدولي الإنساني واحدا من أهم المستهدفات التعليمية في المناهج العسكرية والأكاديمية وطنيا.وتحظى المواثيق والالتزامات الدولية باهتمام بالغ من حكومة السعودية، خصوصا تلك التي تهدف لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إذ صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة برئاسة هيئة الهلال الأحمر السعودي تعنى بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها وتقديم التوصيات في شأنها ونشر وتعزيز الوعي بها.