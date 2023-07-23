نفذ المتطوعون والنادي السعودي بمدينة شفيلد، بالمملكة المتحدة، «ملتقى قوة العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات لتمكين نجاح المرأة نحو رؤية 2030»، تحت إشراف ورعاية الملحق الثقافي بالسفارة السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتورة أمل جميل فطاني، والذي يأتي بإشراف وتنظيم إيلاف جميل إسلام، طالبة دكتوراه بجامعة شفيلد، وإدارة المبتعث بدر نهاري بجامعة شفيلد.ويهدف الملتقى إلى زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في هذه المجالات وتسليط الضوء على المساهمات الكبيرة التي يمكن للمرأة أن تقدمها وتساعد في نجاحها، وإلهام وتحفيز النساء من خلال عرض الإنجازات، وتقديم أمثلة يمكن أن تلهم المشاركات لمتابعة شغفهن والتغلب على التحديات، وتوفير بيئة حاضنة وتفاعلية، حيث يمكن المرأة من المشاركة في تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع من النساء الملهمات والباحثات والمبتكرات في السعودية والمملكة المتحدة.ويستهدف الملتقى جميع الباحثين والباحثات في المملكة المتحدة لدراسة مرحلة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وأبحاث ما بعد الدكتوراه.واستعرض الملتقى عدداً من المواضيع ذات الصلة بالملتقى لمتحدثات من السعودية، والمملكة المتحدة، ومشاركة قيادات من جامعة شفيلد، المملكة المتحدة، وجلسة تفاعلية مع الروبوت الآلي مايرو، وجلسة حوارية عن مساهمة مجالات العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات في إعداد القيادات نحو رؤية السعودية ومعرض الملصقات العلمية والابتكارات.وشارك في الملتقى عدد من المتحدثين في السعودية والمملكة المتحدة والبروفيسور أمل فطاني، الملحق الثقافي بالسفارة السعودية في المملكة المتحدة، والبروفيسور جيم ليتستر نائب رئيس كلية الهندسة بجامعة شفيلد، والبروفيسور جوان كوردينر رئيس قسم المواد الكيميائية والصناعات الكيماوية الهندسة البيولوجية، والمديرة التنفيذية للإستراتيجية والتميز التشغيلي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتورة نادية العمودي.