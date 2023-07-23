كشف تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، ماهية الفنون التي يشرف عليها المعهد؛ وهي فنون مورثة ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية. وحدد التنظيم تعريف الكنوز الحية؛ وهي الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي. ويتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط، تنظيمياً، بوزير الثقافة.ويهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، والتأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها، وتشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية وتقدير الكنوز الحية والمميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم لمواصلة أعمالهم والتعريف بها. ويعنى المعهد بالمساهمة في المحافظة على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية، ورفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى المحافظة عليها.وكشف التنظيم، عن قيام المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك بناء الأطر والمعايير الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية؛ وفق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، ويقوم المعهد بتصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير وتنفيذ برامجه التعليمية الأكاديمية في مجالات الفنون التقليدية، ووضع الشروط اللازمة لممارسة مهن التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية في المملكة، ومتابعة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.كما يعنى المعهد باحتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وابتعاث منسوبي المعهد وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد، وتقديم منح دراسية وتدريبية ومكافآت وجوائز تشجيعية للمواهب وذوي القدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال لوائح تقر بالاتفاق مع وزارة المالية فيما له أثر مالي.ويقوم المعهد بتكريم الكنوز الحية والمميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وإعداد الدراسات والاستشارات والخدمات في مجال اختصاص المعهد للجهات الحكومية وغيرها، داخل المملكة وخارجها.ويقوم بوضع الآليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين في المعهد وعرضها وبيعها، وإثراء الفنون التقليدية عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات في مجالاتها.ويعمل المعهد على تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة وبناء الشراكات المحلية والدولية والاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق أهدافه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.