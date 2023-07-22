شهد طريق «بيشة - الجعبة» حادثة شنيعة مساء اليوم (السبت)، بحسب شهود عيان، فقد أسفرت الحادثة عن وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين.

وكانت الحادثة قد وقعت على الطريق بالقرب من مركز «الجعبة» التابع لمحافظة بيشة نتيجة تصادم مركبتين، فيما استنفرت الجهات الإسعافية والأمنية طواقمها لمباشرة الحادثة.

إلى ذلك جدد مواطنون من سكان مركز الجعبة ومن المسافرين مطالبتهم بافتتاح مركز هلال أحمر بـ«الجعبة» وآخر للدفاع المدني؛ نظراً لوجود حوادث كثيرة يشهدها هذا الطريق، كما طالبوا بضرورة ازدواج طريق الجعبة نظراً لكثافة مستخدميه وكثرة الحوادث عليه.