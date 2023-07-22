قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 5 مواطنين؛ لاتخاذهم 3 منازل أوكاراً لترويج 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر و8150 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وسلاح أبيض ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.