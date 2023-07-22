أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1444/12/25 الموافق 2023/7/13 حتى 1445/1/1 الموافق 2023/7/19 عن ضبط 13,931 مخالفاً، منهم 7667 مخالفاً لنظام الإقامة، و4108 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2156 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 874 شخصاً، 79% منهم يمنيو الجنسية، و18% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 85 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 37,363 وافداً مخالفاً، منهم 31,008 رجال، و6355 امرأة، في حين تمت إحالة 28,001 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 4145 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8549 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت «الداخلية» أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.