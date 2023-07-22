شددت وزرة الحج والعمرة، على أحقية المعتمرين والزوار في توفير 6 خدمات نقل إلزامية من قبل شركات ومؤسسات العمرة.

وكشفت الوزارة أن خدمات النقل الإلزامية على شركات ومؤسسات العمرة تتمثل في: نقل المعتمرين وأمتعتهم، النقل في النطاق المتفق عليه، النقل إلى المنافذ الجوية والبحرية.

وأضافت أن من خدمات النقل الإلزامية: استخدام وسائل مرخصة، توفير عدد كافٍ من السائقين، توفير وسائل نقل بديلة.

وأوضحت أنه يمكن التعرف أكثر على حقوق المعتمرين القادمين من خارج السعودية، وذلك من خلال الرابط التالي: www.haj.gov.sa/Documents.