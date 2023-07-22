بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، لرئيس المجلس الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي أتنو.

وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال الرئيس ديبي له في العاصمة أنجامينا، اليوم (الجمعة).

ونوه المستشار في تصريح عقب اللقاء عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لرئيس المجلس الانتقالي في جمهورية تشاد على إعادة تأكيده لدعم بلاده لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، وترحيبه بعقد القمتين «القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة» في مدينة الرياض.