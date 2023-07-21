أعلنت الوطنية للإسكان NHC استمرارها في تسليم الوحدات السكنية للملاك خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2023، وذلك في عدد من المشاريع التي تعمل على تطويرها بمختلف مناطق المملكة، سعيًا منها في تسريع وتيرة تسليم المساكن وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تستمر التسليمات في مشاريع الوطنية للإسكان لتصل إلى أكثر من 17700 وحدة سكنية منذ بداية العام الحالي 2023، وذلك في مختلف مناطق المملكة، لتقدم من خلالها مسكنًا عصريًا ضمن مساحات رحبة من المسطحات الخضراء والمرافق المتكاملة بأعلى معايير الجودة والاستدامة.

وتستهدف الوطنية للإسكان تنفيذ أكثر من 153 ألف وحدة سكنية تمتد على مساحاتٍ تتخطى 105 ملايين متر مربع، عبر تطويرها لتسع ضواحٍ وخمسة مجتمعات سكنية، لتوفّر بيئاتٍ سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة، لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية، وتحقق لهم أعلى معايير جودة الحياة.

وتواصل الوطنية للإسكان تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تسليم المساكن، حيث أعلنت مؤخرًا عن تسليمها أكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وتعمل الشركة على توفير خيارات سكنية عصرية عبر تقديم مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان (NHC) كونها الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، تحرص على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين فور الانتهاء منها، والعمل على تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.