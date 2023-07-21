تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق برامج التدريب الصيفي عن بُعد للمعلمين والمعلمات يوم الثاني عشر من شهر محرم الحالي ضمن مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي. وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة مكة محمد المدخلي أن 202 برنامج تدريبي سوف تستهدف 5000 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في (مكة والليث والقنفذة) تشمل 4044 ساعة عبر منصة التيمز، مشيرًا إلى أن البرامج تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية، مؤكدا أن التطوير المهني الذي يلبي الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات ببرامج نوعية يقدمها مدربون ذوو كفايات تعليمية وقيادية عالية يسهم في تجويد الممارسات التعليمية والإدارية.

وتتضمن الدورات (14) مجالا في القيادة والإدارة والمناهج وطرق التدريس، والإعلام والاتصال، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين.