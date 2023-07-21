التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم نظيرته المصرية الدكتورة هالة السعيد اليوم (الجمعة) لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في المجال التجاري والصناعي، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فايروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات».

وفي هذا الإطار قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل إن السعودية ومصر بينهما علاقات تاريخية، وتجمعهما الأخوة والعروبة وعلاقات الجوار، معربًا عن تطلعه إلى زيارة مصر قريبًا لعرض المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي بين البلدين.

فيما أكدت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد أن هناك حرصا من جانب حكومتها على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات المختلفة، وخصوصا التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار مسيرة التعاون في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين مصر والسعودية.

واستعرضت وزيرة التخطيط المصرية في تصريحات نقلتها الصحف العربية والمصرية اليوم (الجمعة) ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، وأبرز المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة، ودور الوزارة في إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وصياغة رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية بين المملكة ومصر تؤكد عمق تلك العلاقات والتعاون الكبير بين البلدين، الذي يشهد تفاعلًا ونموًا مستمرًا، مبينة أن هناك حرصا من جانب الدولة المصرية على توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وهناك رغبة حقيقية للتوسع في الاستثمارات السعودية داخل كافة القطاعات الإنتاجية في مصر.

وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، حيث يجمع البلدان تاريخ طويل من التعاون المشترك في القطاعات كافة، ومنها الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكانت استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة العام الماضي مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين بقيمة 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.