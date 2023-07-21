أكد وزير الخارجية بجمهورية الجابون، هيرمان إيمونجولت، دعم بلاده لطلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الجمعة)، عقب استقبال رئيس جمهورية الجابون علي بونجو أونديمبا، للمستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، وقال إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة السعودية لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما عبر وزير خارجية الجابون عن ترحيب بلاده بعقد السعودية هذا العام «القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة» في مدينة الرياض، معرباً عن أهمية هذه القمم لجميع الدول الأفريقية وللعالم العربي، مشيراً إلى أن هذه القمم ستسهم في تعزيز التعاون في العديد من المجالات.

فيما عبّر المستشار بالديوان الملكي عن شكر وتقدير السعودية للدعم المقدم، مؤكداً أن هذا الدعم هو ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين.