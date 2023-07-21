بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، لرئيس جمهورية الجابون علي بونجو أونديمبا.

وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس أونديمبا له، اليوم، في العاصمة ليبرفيل.

ونقل المستشار قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الجابون الصديق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد فخامته دعم بلاده الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معاليه عن تقدير وشكر حكومة المملكة العربية السعودية لهذا التأكيد الذي يعبّر عن متانة العلاقات بين البلدين، كما أبدى فخامة رئيس جمهورية الجابون ترحيب بلاده بعقد القمتين «القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة» في المملكة العربية السعودية هذا العام في مدينة الرياض.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون فراج بن نادر.