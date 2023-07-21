الفكر المنحرف والغلو بكافة أشكاله وأديانه غريب ومنكر في كل المجتمعات التي سعت إلى نبذه ومحاربته، فضاقت بهم الوسيعة، غير أن الشبكة العنكبوتية ظلت مكاناً فسيحاً لهم لترويج أفكارهم ومعتقداتهم.بحثت الجماعات الإرهابية عن أوكار لترويج فكرها الضال، واستباحة القتل وإشاعة التخريب والتدمير، ونشر المُعتقَدات الباطلة؛ لبسط نفوذها، وتوسيع قاعدتها، ومنذ نشأتها وهي تبحثُ عن وسائلَ جذب لاستقطاب اتباع لها وتنفيذ أجندتها البائسة، وجعلهم وقوداً لتحقيق أهدافها وأجنداتها، بعد أن فقدت علاقاتها مع بعض داعمي الفكر المنحرف بالمال والدعم اللوجيستي، ولم تعد تفلح منشوراتها وخطب التحشيد والأشرطة السمعية والبصرية؛ التي تعد ركيزة في استماله الأتباع وإثارة عاطفتهم، عبر البطولات الوهمية والكرامات المزعومة.الجماعات الضالة وجدت نفسها محاصرة في كل موقع تذهب إليه وتنشط، فانتهجت النشاط على الإنترنت واعتمدت على التقنية في ترويج أنشطتها وكسبِ اتباعٍ لترويج أنشطتهم، وأصبح الإرهاب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر الوسائل التي تستخدمها المنظمات الإرهابية في أعمالها؛ لتحقيق التجنيد، والتواصل مع أتباعها وداعميها والمتبرعين لها. وتعد التقنية الحديثة عبر الإنترنت الوسيلة الأرخص وأكثر أماناً لتلك التنظيمات الإرهابية لنشر أفكارهم ودعاياتهم وأنشطتهم المختلفة؛ فباتت بعض المنصات تشكل خطراً على الأجيال، فلم يعد تجنيد الاتباع محصوراً على أرض الواقع داخل الكهوف المظلمة، بعد أن سخرت الجماعات الإرهابية التقنية فدخلت البيوت دون استئذان وطرقت كل دولة بلا تأشيرة وخاطبت بعض العقول لاستمالتها وتسخيرها لتنفيذ مخططاتها ما بين تفجير وقتل وسفك الدماء.وواجه المركز العالمي لمكافحة الفكر والمتطرف (اعتدال) نشاط الجماعات الإرهابية، بالتعاون مع منصة «تليغرام»، وأسفر عنها إزالة 7.207.810 محتويات متطرفة، وإغلاق 1554 قناة متطرفة، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.رصد فريق «اعتدال» النشاط الرقمي الدعائي المنشور باللغة العربية على منصة «تليغرام»، والعائد لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة، هيئة تحرير الشام، داعش)، وتصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم القاعدة الإرهابي بـ3.511.979 محتوى متطرفاً في 535 قناة متطرفة، تلاها هيئة تحرير الشام بـ1.951.527 محتوى متطرفاً بث على 403 قنوات، فيما بث تنظيم داعش الإرهابي 1.744.304 محتويات متطرفة على 616 قناة متطرفة، وشهد 18 أبريل 2023م، الذي صادف 27 رمضان، أعلى نشاط في بث المحتويات المتطرفة بـ615.506 محتويات متطرفة، وإنشاء 81 قناة متطرفة. ولاحظ فريق الرصد في «اعتدال» كثافة نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في بث محتوياته المتطرفة وللمرة الأولى منذ فبراير 2022م، حتى الآن، وذلك ببث 3.511.979 محتوى متطرفاً، ونشرها عبر 535 قناة.الباحث الأمني والخبير في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية محمد السريعي، أكد أن تجنيد الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعدّ من أكثر الوسائل التي تلجأ تلك التواصل الاجتماعي للتجنيد، والتدريب، والتواصل مع المنظمات الإرهابية التي تستخدم المنصات.وشدد السريعي على أن تلك المنصات تعد وسيلة آمنة لتلك الجماعات ووسيلة رخيصة وفعالة تمكنها من الدخول لكل منزل ومخاطبة كافة الشرائح والعقول لنشر أفكارهم المتطرفة وأنشطتهم المختلفة وترويجها، كما يمكن عبر تلك المنصات استقطاب العناصر وتهيئتهم لقبول أفكار العنف والإرهاب وتبني أدبيات الجماعات الإرهابية، والتواصل مع عناصرها بسرية وتوجيهها نحو أهدافها وخصوصية عبر مجموعات مغلقة، أو محادثة خاصة، لذا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أفضل الطرق وأكثرها جاذبية للجماعات الإرهابية وللمنظمات المتطرفة، لنشر الأفكار، وتكوين الأتباع الجدد، والتواصل مع الآخرين بشكل دائم وآمن.خلال عام 2022م، نجحت «اعتدال» بإزالة 15.021.951 محتوى متطرفا، وإغلاق 6824 قناة متطرفة مستخدمة لبث تلك الدعاية المتطرفة عبر منصة (تليغرام)، ونجح فريق العمل المشترك ما بين «اعتدال» و«تليغرام» خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022م، (سبتمبر حتى ديسمبر)، من رصد وإزالة 8.494.035 محتوى متطرفا يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة، داعش، هيئة تحرير الشام)، قامت ببثها عبر 3616 قناة، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم داعش الإرهابي بـ4.172.215 محتوىً متطرفاً استخدم في بثها 2654 قناة، تلاها هيئة تحرير الشام بـ3.696.483 محتوىً متطرفاً تم بثه من خلال 703 قنوات، فيما جاء تنظيم القاعدة الإرهابي بـ625.337 محتوىً متطرفاً قام التنظيم باستخدام 259 قناة لنشره. وبذلك يصل عدد المحتويات والقنوات المتطرفة المزالة والمغلقة خلال 2022 منذ بدء التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (التليغرام) في 21 فبراير حتى نهاية ديسمبر 2022م، إلى 15.021.951 محتوىً متطرفاً، و6824 قناة متطرفة، توزعت على ثلاثة تنظيمات إرهابية، حيث تم إزالة 7.645.650 محتوىً متطرفاً وإغلاق 1676 قناة متطرفة تعود لهيئة تحرير الشام، وتم إزالة 5.458.027 محتوىً متطرفاً وإغلاق 4359 قناة متطرفة لتنظيم داعش الإرهابي، فيما تم إزالة 1.918.274 محتوىً متطرفاً و789 قناة متطرفة لتنظيم القاعدة الإرهابي.وأسفر التعاون بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» ومنصة «تليغرام» المشترك للعام الثاني على التوالي، ليصل عدد ما تمت إزالته 28.233.979 محتوىً متطرفاً، وإغلاق 10.218 قناةً، وذلك منذ بدء التعاون في فبراير 2022 حتى يونيو 2023.أكد المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري، أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أقر عدة عقوبات تضمنتها مواده المختلفة؛ ومنها المادة الثالثة والأربعون بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، لكـل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نَشَر أيًّا منهما لارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابيةفيما نصت المادة الرابعة والخمسون على السجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.