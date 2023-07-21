التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالرياض وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتي أسومو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، و رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، و مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الكاميروني سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني، ومدير التنسيق العام بالدرك الوطني العميد إلوكوبي دانييل أنجوك، ومدير إدارة التعاون والتنمية بوزارة الدفاع العقيد ميسي أنغولا، وملحق الدفاع بسفارة جمهورية الكاميرون العقيد ريانغ غسكريو.