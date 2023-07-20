ترأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة تبوك اليوم (الخميس)، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان والوكلاء المساعدين.. واستهل النائب العام الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تطور منظومة التشريع القضائي في المملكة، وإيجاد مرجعية مؤسسية للعمل القانوني والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية والمتمثل بصدور نظام المعاملات المدنية خلال هذا العام، والذي أصبح شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية، كما وفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستنداً بذلك إلى الشريعة الإسلامية، ومواكباً للتطورات الحديثة المعاصرة.

كما ثمن النائب العام الجهود المبذولة من أصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق بالمملكة في إنجاز القضايا، منوهاً معاليه في كلمته بأهمية مواصلة العمل العدلي الجزائي الدؤوب وإنجاز القضايا بشكل عاجل والعناية بالموقوفين والسجناء وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، والتحقق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم، ومقابلة النزلاء وتلقي شكاواهم بشكل دوري تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في الحرص على كل ما فيه حفظ حقوق المواطن والمقيم، مؤكداً على العناية الفائقة بإجراءات الترافع الجزائي لحين البت في القضايا، ومواصلة الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

فيما شدد النائب العام على ضرورة الالتزام التام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الجزائية الأخرى، ومراعاة التدابير التي من شأنها حماية المجتمع، مع ضرورة تفعيل التعاون الإجرائي بين الجهات ذات العلاقة في مكافحة الجرائم خاصةً المنظم منها.

يذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي، يتم فيه مراجعة تقارير الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء للأعمال النيابية القضائية والإدارية، إضافة إلى مناقشة العديد من تجويد الإجراءات الجزائية النيابية وكل ما من شأنه رفع القدرات وتعزيز الإمكانات، وإقرار بعض التوصيات القانونية للإجراءات الجزائية التي من شأنها تسريع وتسهيل وتيرة أعمال النيابة العامة.