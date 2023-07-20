استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية نبيل عمّار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ومناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإفريقية الدكتور وليد الحمودي.