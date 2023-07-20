تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في جدة اليوم (الخميس)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.