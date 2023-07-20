اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم برنامج «بناء القدرات للقضاة في مجال الأمن السيبراني»، الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة.

واستهدف البرنامج التدريبي الذي عقد على مدى 3 أشهر أكثر من 200 قاض في وزارة العدل، وتضمن التركيز على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجالات الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق الرقمي، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها، وتحريزها، إضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.

واشتمل البرنامج الذي نفذته الهيئة على تقديم 7 دورات تدريبية تخصصية أتاحت للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.

وفي ختام البرنامج تم تكريم القضاة المشاركين في البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة والإسهام في تلبية متطلبات القطاعات الحيوية في المجال.

وتُعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء وتطوير القدرات البشرية المؤهلة للقيام بمهمات ومسؤوليات الأمن السيبراني.