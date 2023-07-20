أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) أنه وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، فقد حقق المنتخب السعودي للرياضيات، 6 جوائز عالمية جديدة من بين 345 طالباً، يمثلون 35 دولة، وذلك في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2023 في نسخته الـ35 الذي أقيم عن بعد، حيث رفع المنتخب السعودي رصيده خلال مشاركاته في الأولمبياد إلى 51 ميدالية و36 شهادة تقدير.

حيث فاز الطالب هادي العيثان، في الصف الثالث الثانوي، في إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، متوجاً رحلة تدريب مكثفة في «موهبة»، تلقى خلالها 3720 ساعة تدريبية على يد نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين.

كما حقق الطالب علي الرمضان، في الصف الثالث الثانوي في إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، الميدالية البرونزية الأولمبياد، متوجاً رحلة تدريب مكثفة في «موهبة»، تلقى خلالها 3720 ساعة تدريبية.

واقتنص الطالب مهدي البيك، في الصف الثالث الثانوي في إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، الميدالية البرونزية في الأولمبياد، متوجاً رحلة تدريب مكثفة في «موهبة»، تلقى خلالها 3720 ساعة تدريبية، فيما فاز الطالب إياد القطري، في الصف الثالث الثانوي بإدارة التعليم في المنطقة الشرقية، بالميدالية البرونزية في أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2023، متوجاً رحلة تدريب مكثفة في «موهبة»، تلقى خلالها 3720 ساعة تدريبية.

وحصد الطالب معاذ القحطاني، في الصف الأول الثانوي بإدارة التعليم في المنطقة الشرقية، الميدالية البرونزية في الأولمبياد، متوجاً رحلة تدريب مكثفة في «موهبة»، تلقى خلالها 3000 ساعة تدريبية، كما حقق الطالب محمد حافظ، في الصف الثاني الثانوي بإدارة التعليم في منطقة المدينة المنورة، الميدالية البرونزية في الأولمبياد، متوجاً رحلة تدريب مكثفة في «موهبة»، تلقى خلالها 3000 ساعة.