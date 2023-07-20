بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية له، اليوم في كينشاسا العاصمة.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديموقراطية الصديق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد فيليكس دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معاليه عن تقدير وشكر حكومة المملكة العربية السعودية لهذا التأكيد الذي يأتي ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين.

كما أعرب عن ترحيب بلاده بعقد القمتين «القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة» في المملكة العربية السعودية هذا العام في مدينة الرياض.