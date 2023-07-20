تراجعت وزارة التعليم، عن قرارها بإلغاء مقاعد الإشراف التربوي في الأمانة العامة لجائزة التميز في ديوان الوزارة وفي الوحدات التابعة لها في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.وأصدرت الوزارة، أمس، قراراً جديداً بالإبقاء على هذه المقاعد مع نقلها إلى الإدارة العامة للإشراف التربوي والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم.وكانت وزارة التعليم، أعلنت قبل يومين، عن إلغاء 4 مقاعد إشرافية في الإدارات والوحدات الإشرافية التابعة لها، والتي تضم الأمانة العامة لجائزة التميز في ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم، وحدة تطوير المدارس بإدارات التعليم، وقسم الجودة في إدارات التعليم، إضافة إلى وحدة الدعم للحد الجنوبي في إدارات التعليم.وأشارت الوزارة إلى الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين على تلك المقاعد في التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية، وأكدت استكمال أمانة اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية وبقية الإجراءات.