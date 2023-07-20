طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشروع تحديث اللائحة الفنية الخليجية للمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية. وحددت المواصفة شروط استخدام المواد المضافة إلى الأغذية، سواء كان لها مواصفة خاصة بها سابقاً أو لم يكن. وتشمل المواصفة الأغذية التي لا يسمح باستخدام المواد المضافة إلى الأغذية أو التي يكون استخدام المواد المضافة إلى الأغذية فيها مقيداً، والهدف من وضع الحدود القصوى المسموح باستخدامها من المواد المضافة إلى الأغذية هو التأكد من أن الكميات المتناولة من المضاف لا تزيد على الجرعة المقبولة يومياً. وأظهر المشروع الحد الأقصى لاستخدام المضاف الغذائي وفق أعلى تركيز مسموح ليؤدي الغرض المطلوب منه، ويكون آمناً ويعبر عنه بالمليغرام لكل كيلوغرام من المادة الغذائية وفسرت المواد المضافة للأغذية بأنها أي مادة تضاف قصداً للغذاء وليست مكوناً له، وذلك للمحافظة على صفات الغذاء أو تحسينها، وتضاف لأغراض تقنية أو لأغراض التغذية سواءً أثناء التصنيع، أو التحضير أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف أو النقل أو التخزين. وقد تصبح هذه المادة نفسها أو نواتجها الثانوية جزءاً من الغذاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وتضمنت الجرعة المقبول تناولها يومياً (ADI)؛ وهي كمية المادة المضافة للأغذية المقدرة من قبل لجنة الخبراء المشتركة التي يمكن أن يتناولها الإنسان يومياً طيلة فترة حياته دون حدوث أي خطورة تذكر على صحته وتقدر على أساس وزن الجسم، كما شملت المواصفة الحد الأقصى لاستخدام المضاف الغذائي وفق أعلى تركيز مسموح استخدامه ليؤدي الغرض المطلوب منه ويكون آمناً وفقاً لما حددته هيئة الدستور الغذائي.وأبرزت المواصفة عند استخدام البوليولات في المنتجات الغذائية لأغراض أخرى غير التحلية بنسبة لا تتجاوز 10%، فإنه لا يلزم كتابة التحذيرات الخاصة بها الواردة في اللائحة الفنية وأن تكون المضافات المسموح باستخدامها في المواد الخام أو المكونات الأخرى طبقاً لهذه اللائحة، وألا يتجاوز محتوى المُضافات في المواد الخام أو المكونات الأخرى الحد الأعلى المحدد في هذه اللائحة.