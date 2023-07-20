بناءً على موافقة وزير التعليم يوسف البنيان، أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري، عدداً من قرارات تمديد تكليف قيادات في تعليم المنطقة ومحافظاتها. وشملت القرارات كلاً من مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور شريم، ومدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم المنطقة عبدالله مصطفى، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة الدكتورة أمل الأحمري، والمساعد للخدمات المساندة بتعليم المنطقة تركي آل بكري، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم محايل علي آل معنتر، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم بيشة ناصر الحنيفي، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم بيشة علي القحطاني، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم بيشة فاطمة الشهراني، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم سراة عبيدة تركي الفالح، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم سراة عبيدة سعد آل عمامة، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم سراة عبيدة رانية بخاري، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم النماص الدكتور علي العمري، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم النماص زينب الشهري، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم النماص عبدالله آل رزيق، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم رجال ألمع، علي آل مضواح، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم رجال ألمع عزيزة آل ماطر، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم ظهران الجنوب سعيد آل عريعر، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم ظهران الجنوب علي أبو حديد، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ظهران الجنوب ثبتة الوادعي.