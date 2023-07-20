التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة الأربعاء، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح العتيبي، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية أوزبكستان.