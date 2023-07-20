التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة الأربعاء، رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، والوفد الرسمي لرئيس الجمهورية القرغيزية.