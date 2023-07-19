فيما رفع عدد من الوزارات والجهات الحكومية من جاهزيتها للتصدي لأي هجمات إلكترونية على أنظمتها وإخضاع برامجها لـ«الجدار الناري» لمنع تسلل «الهكرز» والمتطفلين على شبكاتها، كشفت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، أمس (الأربعاء)، تمكين 2660 مستفيداً خلال النصف الأول من عام 2023 في مختلف المبادرات والبرامج التدريبية التي توفرها ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، الذي يعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.6 مسارات للتدريبعملت الأكاديمية على تأهيل وتدريب 883 مستفيداً يمثلون أكثر من 150 جهة حكومية في النسخة الخامسة من برنامج تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية في مجال الأمن السيبراني «سايبر برو»، الهادف إلى تنمية قدرات المختصين في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة، وذلك في 6 مسارات هي الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، الحماية والدفاع، إدارة التهديدات، تقييم الثغرات، الاستجابة للحوادث السيبرانية، وأنظمة التحكم الصناعي.في حين، بلغ عدد المستفيدين من «البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية» الهادف إلى تمكين حماة الفضاء السيبراني السعودي من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية؛ أكثر من 1023 مستفيداً يمثلون مختلف القطاعات الحكومية.فضاء سيبراني آمنساهمت الأكاديمية في الفترة ذاتها في تنمية القدرات القيادية لـ160 مسؤولاً عن الأمن السيبراني ضمن برنامج «قادة الأمن السيبراني» الذي يستهدف القياديين العاملين في وظائف الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية، ويتضمن تقديم أكثر من 140 ساعة تدريبية تتركز حول المهارات القيادية وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وإجراء أكثر من 10 تمارين تطبيقية، و3 جلسات إرشاد مهني مع خبراء في المجال، إضافة إلى ورشة عمل متخصصة باستخدام الواقع المعزز، وذلك عبر رحلة تدريبية مكثفة بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية.كما استهدفت برامج الأكاديمية تدريب أكثر من 300 قاضٍ وعضو نيابة عبر برنامجي «بناء القدرات للقضاة في مجال الأمن السيبراني» و«بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني»، الهادفين إلى تعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة وأعضاء النيابة العامة ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، وتسليط الضوء على حاجات وأولويات جهات التحقيق والجهات القضائية في مجالات الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق الرقمي، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها، وتحريرها، إضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.تأهيل المعلمين والمعلماتعملت الأكاديمية على تدريب 294 مستفيداً ضمن البرنامج التدريبي المخصص لتأهيل المعلمين والمعلمات في مجال الأمن السيبراني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع «وزارة التعليم»؛ بهدف إكساب المعلمين والمعلمات مهارات الأمن السيبراني، وتنمية المعرفة بالمجال لدى مختلف فئات المجتمع، وتمكينهم من استيفاء متطلبات الحصول على شهادات احترافية عالمية في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في توطين التدريب ونقل الخبرات لدى الكوادر التعليمية على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.