قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.