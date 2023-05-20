اختتمت أمس، فعاليات دورة السماعات الطبية الأولى التي أقامها مركز الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد العام في الفترة من 18-19 مايو 2023، بمشاركة 19 مختصا في مجال السمعيات من المستشفيات ومراكز خدمة السماعات الطبية.وأوضح رئيس الدورة أخصائي السمعيات محمد بن حمد البقية أن الدورة كانت نوعية من حيث المواضيع المطروحة سواء في مجال البرمجة والتأهيل وقياس مدى الاستفادة منها، وتعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المختصين وتبادل الخبرات بينهم ورفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، شاكرا إدارة المستشفى على توفير كافة حاجات الدورة والمشاركين لحضورهم وإنجاح الدورة.