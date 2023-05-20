تبدأ وزارة التعليم اعتبارا من غد (الأحد) استقبال طلبات اعتراض المعلمين والمعلمات على نتائج حركة النقل الخارجي للعام الدراسي الحالي، التي أعلنت الخميس الماضي.

ويدخل قرار ضم الإدارات التعليمية، الذي أصدرته الوزارة نهاية شعبان الماضي، حيز التنفيذ في 12 ذي القعدة القادم. وتضمن القرار ربط جميع إدارات التعليم في المحافظات بالإدارات العامة للتعليم بمناطق المملكة الـ13، بدلاً من ارتباطها السابق بالوزارة مباشرةً، في خطوة تعد مهمة لإسناد مزيد من الصلاحيات للإدارات التعليمية، وتخفيف الأعباء عن جهاز الوزارة، على أن تستمر الإدارات العامة للتعليم بمحافظات جدة، والطائف، والأحساء في الارتباط الإداري بالوزارة.

ومنح الضم مديري التعليم في المناطق الإشراف على جميع إدارات التعليم في المحافظات بمناطقهم، ولهم حق توقيع قرارات تكليف مديري التعليم في إدارات التعليم بالمحافظات المرتبطة بهم، بعد موافقة الوزير، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المعتمدة، وبما يتفق والأنظمة واللوائح.