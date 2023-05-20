تبدأ إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة باستقبال طلبات التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور على فترات تبدأ من تاريخ 1444/11/1 هـ وتستمر طوال العام، وذلك حسب المقاعد المتاحة في المدارس.

وسيتم تقسيم مرحلة التسجيل إلى ثلاث مجموعات بحيث تضم كل مجموعة عدداً من الإدارات التعليمية المتاح من خلالها التسجيل لرياض الأطفال، فيما ستخصص المقاعد المتاحة حالياً في رياض الأطفال الحكومية للمتقدمين للمستوى الثالث فقط، أما المستوى الثاني فستكون الفرصة متاحة لهم في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بالمستوى الثالث.

ويكون التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات، إذ يتم تحديد مستويات مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد؛ على أن يشمل المستوى الأول (الروضات الأهلية والعالمية) الأطفال الذين ولدوا من تاريخ 6/2/1441هـ إلى تاريخ 5/2/1442هـ، ويشمل المستوى الثاني الأطفال الذين ولدوا من تاريخ 6/5/1440هـ إلى تاريخ 5/2/1441هـ، كما يشمل المستوى الثالث الأطفال الذين ولدوا من تاريخ 6/2/1439هـ إلى تاريخ 5/5/1440هـ.