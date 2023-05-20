غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم (السبت)، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية. يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.