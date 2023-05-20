غادر جدة (الجمعة) عدد من قادة ورؤساء الوفود العربية عقب المشاركة في القمة العربية 32 التي احتضنتها جدة، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في وداعهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عدد من المسؤولين.