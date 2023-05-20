أعربَ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن بالغ شكره وتقديره لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز ولوليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق في أثناء مشاركته في اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وعبَّر في برقيتين بعثهما لخادمِ الحرمين الشريفين، ووليِّ العهد، عن تمنياته أن تسهم نتائج القمة في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية، سائلا اللهَ أن يمتعَ خادمَ الحرمين الشريفين و وليِّ العهد بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء. من جانبه، أعرب ولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن أعمق مشاعر الشكر وأصدق معاني الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلي الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما والوفد المرافق خلال حضوره اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مؤكداً أن ذلك نابع من السجايا المعبرة عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة ووشائج المودة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين و ولي العهد، بالجهد المتواصل والعمل الدؤوب والتنظيم الدقيق والترتيبات المتميزة التي وفرتها المملكة لجميع الوفود المشاركة؛ ممَّا كان له كبير الأثر لوصول القمة إلى مراتب النجاح، مؤكداً الدور المحوري البارز للمملكة والمكانة الرفيعة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، آملاً أن تسهم النتائج الإيجابية للقمة من توصيات وقرارات في تعزيز آليات العمل العربي المشترك ودعم التضامن العربي في ظل الأزمات والتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة.

وسأل الله تعالى أن يحيط خادم الحرمين الشريفين بكريم عنايته ويمده بعونه وتوفيقه لمواصلة قيادة المملكة وشعبها على دروب العزة والرفعة، وبموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد لولي العهد، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.