دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عدداً من المشروعات البلدية والخدمية في محافظة بيش، والتي شملت تنفيذ خمسة مخططات سكنية في محافظة بيش ومركز الحقو بتكلفة إجمالية بلغت (645,888,960) ريالاً، وعدداً من مشروعات المياه بتكلفة إجمالية بلغت ( 162,363,718) ريالاً، ومشروعات بلدية وخدمية بمحافظة بيش وقراها بتكلفة إجمالية بلغت ( 80,910,778.88) ريالاً.

كما شملت المشروعات ترسية وطرح عدد من المشروعات الاستثمارية التابعة لبلدية بيش بقيمة إجمالية (105470000) ريال، وتتضمن عقد (المنطقة الصناعية) التي ستقام على مساحة إجمالية (2,645,523 ) متراً مربعاً، وتحوي المستودعات الكبرى ومراكز الخدمات والصيانة ومعارض السيارات والمسطحات الخضراء والحدائق مما سيكون له الأثر الإيجابي في إزالة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.

وتضمنت إنشاء وتشغيل وصيانة واجهة بيش على مساحة إجمالية بلغت 40,000 م٢ والتي تضم العديد من المطاعم والكفيهات وأماكن الترفيه، وتشغيل وصيانة شاليهات ومطاعم ومقاهي وصالة اجتماعات بمطل جبل الفطيحة، وتطوير المنطقة المركزية حيث تم طرح مشروع لدراسة المنطقة المركزية وسط "بيش" بمساحة إجمالية ( 105300م ٢)، إضافة إلى مشروعات بلدية الحقو التنموية والخدمية والتشغيلية بمبلغ (34,929,384) ريالاً.

واشتمل الحفل على قصيدة شعرية وأوبريت غنائي وعدد من العروض التعريفية بالمحافظة وما تزخر به من مقومات وإمكانات سياحية واقتصادية وزراعية وغيرها.

وكان أمير جازان تفقد محافظة بيش والتقى مشايخ وأعيان المحافظة وشرف حفل الأهالي الذي أقيم بهذه المناسبة.

حضر الحفل رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأهلية.